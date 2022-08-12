Прошивка Евро 2 Skoda в Москве

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Прошивка Евро-2 Skoda

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Плюсы Прошивки Евро 2 после удаления катализатора:
Отключение всех ошибок по катализатору
Снижение расхода топлива
Стабилизация работы двигателя и обротов
Дополнительные опции
Чип тюнинг
Чип-тюнинг двигателя для увеличения мощности и крутящего момента.
7990 ₽
Отключение ЕГР
При неисправности системы рециркуляции выхлопных газов и клапана EGR.
8000 ₽
1000 ₽
Отключение сажевого фильтра
Если удален сажевый фильтр DPF (FAP) и есть ошибки по его датчикам.
7990 ₽
1000 ₽
Отключение вихревых заслонок
При их неисправности или после их удаления из впускного коллектора.
7990 ₽
1000 ₽
Отключение продувки катализаторов
Система вторичного воздуха для прогрева катализаторов.
7990 ₽
1000 ₽

Стоимость: от 8000

Тест Драйв

Бесплатная диагностика

Компьютерная диагностика двигателя

Перед чип тюнингом, мы произведем полную компьютерную диагностику автомобиля на предмет его допустимости и эффективности. По результатам проверки, мы предложим наиболее подходящий вам вариант перепрошивки.

Ваш порядок действий:
1
Позвоните нам по телефону +7 (499) 301-75-40 для профессиональной консультации по вашей модели.
2
Выберите удобное время и запишитесь в сервис на чип-тюнинг, либо можете заказать обратный звонок.
3
Привозите ваш автомобиль на индивидуальную настройку: прошивка займет от 1-го до 3-х часов.

Наши преимущества

Гарантия 5 лет на софт

Мы даем гарантию 5 лет на то, что наш софт не "слетит" сам по себе. Мы всегда сохраняем вашу заводскую программу.

Сохранность ресурса

Мы ориентируемся в первую очередь на сохранение ресурса ДВС и КПП, а не на экстремальные прибавки мощности и крутящего момента.

Оплата после проверки

Вы оплачиваете наши работы после пробной поездки, чтобы удостовериться в эффективности чип тюнинга.

Тест Драйв

Мы предоставим вам двухнедельный тест-драйв, в течение которого возможен возврат денег и заводского софта, при несоответствии результатов заявленным.

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Прошивка Евро 2 Skoda в Москве
Прошивка Евро 2 Skoda в Москве: отключение заднего датчика кислорода после удаления катализатора выхлопной системы, снижение расхода топлива без установки обманки лямбда зонда. Прошивка евро 2 так же нормализует работу двигателя вашего автомобиля во всем диапазоне оборотов, скорость реакции педали газа, разгон, работу коробки передач АКПП и общую динамику машины. Дополнительно возможен чип тюнинг Skoda, а так же удаление сажевого фильтра (при наличии), ремонт выхлопа, замена катализатора,и обновление программного обеспечения.
Прошивка Евро 2 СсангЙонг производится посредством перепрошивки ЭБУ (Электронного блока управления двигателем), и позволяет программно отключить задние лямбда-зонды (датчики кислорода №2), контроллирующие эффективности работы катализатора выхлопной системы, а так же подогрев этих датчиков, и другие ошибки, связанные с каталитическим нейтрализатором. Прошивка позволяет снизить экологический класс выбросов автомобиля с Евро-5, 4, 3 до Евро-2. Цена от 8000 руб.

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