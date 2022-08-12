Прошивка Евро 2 Skoda в Москве

Прошивка Евро 2 Skoda в Москве: отключение заднего датчика кислорода после удаления катализатора выхлопной системы, снижение расхода топлива без установки обманки лямбда зонда. Прошивка евро 2 так же нормализует работу двигателя вашего автомобиля во всем диапазоне оборотов, скорость реакции педали газа, разгон, работу коробки передач АКПП и общую динамику машины. Дополнительно возможен чип тюнинг Skoda, а так же удаление сажевого фильтра (при наличии), ремонт выхлопа, замена катализатора,и обновление программного обеспечения.

Прошивка Евро 2 СсангЙонг производится посредством перепрошивки ЭБУ (Электронного блока управления двигателем), и позволяет программно отключить задние лямбда-зонды (датчики кислорода №2), контроллирующие эффективности работы катализатора выхлопной системы, а так же подогрев этих датчиков, и другие ошибки, связанные с каталитическим нейтрализатором. Прошивка позволяет снизить экологический класс выбросов автомобиля с Евро-5, 4, 3 до Евро-2. Цена от 8000 руб.