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Прошивка Евро-2 SkodaВыберите вашу модель:
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Позвоните нам по телефону +7 (499) 301-75-40 для профессиональной консультации по вашей модели.
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Выберите удобное время и запишитесь в сервис на чип-тюнинг, либо можете заказать обратный звонок.
3
Привозите ваш автомобиль на индивидуальную настройку: прошивка займет от 1-го до 3-х часов.
Наши преимущества
Гарантия 5 лет на софт
Мы даем гарантию 5 лет на то, что наш софт не "слетит" сам по себе. Мы всегда сохраняем вашу заводскую программу.
Сохранность ресурса
Мы ориентируемся в первую очередь на сохранение ресурса ДВС и КПП, а не на экстремальные прибавки мощности и крутящего момента.
Оплата после проверки
Вы оплачиваете наши работы после пробной поездки, чтобы удостовериться в эффективности чип тюнинга.
Тест Драйв
Мы предоставим вам двухнедельный тест-драйв, в течение которого возможен возврат денег и заводского софта, при несоответствии результатов заявленным.
Прошивка Евро 2 Skoda в Москве
Прошивка Евро 2 Skoda в Москве: отключение заднего датчика кислорода после удаления катализатора выхлопной системы, снижение расхода топлива без установки обманки лямбда зонда. Прошивка евро 2 так же нормализует работу двигателя вашего автомобиля во всем диапазоне оборотов, скорость реакции педали газа, разгон, работу коробки передач АКПП и общую динамику машины. Дополнительно возможен чип тюнинг Skoda, а так же удаление сажевого фильтра (при наличии), ремонт выхлопа, замена катализатора,и обновление программного обеспечения.
Прошивка Евро 2 СсангЙонг производится посредством перепрошивки ЭБУ (Электронного блока управления двигателем), и позволяет программно отключить задние лямбда-зонды (датчики кислорода №2), контроллирующие эффективности работы катализатора выхлопной системы, а так же подогрев этих датчиков, и другие ошибки, связанные с каталитическим нейтрализатором. Прошивка позволяет снизить экологический класс выбросов автомобиля с Евро-5, 4, 3 до Евро-2. Цена от 8000 руб.