Чип тюнинг Cadillac в Москве

Чип тюнинг двигателя Кадиллак в Москве: увеличение мощности (лс) и крутящего момента (Nm) Stage 1 (+10-20%), Stage 2 (прирост до 35%). Чип-тюнинг Cadillac снижает время разгона автомобиля с 0 до 100 км/ч, улучшает переключения коробки передач АКПП, устраняет провалы тяги и сокращает турбояму, оптимизирует работу двигателя и т.д. Возможен выездной чип тюнинг дизельных и бензиновых двигателей в города Балашиха, Подольск, Мытищи, Химки, Люберцы, Королёв, Красногорск, Одинцово, Домодедово, Электросталь, Щёлково, Серпухов, Коломна, Долгопрудный, Реутов, Пушкино, Ногинск и др.

Чип тюнинг Cadillac - прошивка ЭБУ (Электронного Блока Управления двигателем). В результате чип-тюнинга происходит прирост мощности и крутящего момента (Нм) в диапазоне от 10% до 35% с сохранением ресурса двигателя машины, а так же улучшается динамика разгона на всем диапазоне оборотов. При сохранении стиля езды, расход топлива не увеличивается после чип тюнинга. Дополнительно возможна замена и ремонт системы рециркуляции выхлопных газов, удаление сажевого фильтра, удаление катализатора, установка спортивного катализатора, программное отключение иммобилайзера, снятие логов на диностенде, сдвиг ограничителя максимальной скорости и т.д. Цена от 5000 руб.