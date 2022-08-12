Чип тюнинг Cadillac в Москве

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Чип-тюнинг Cadillac

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Включено в стоимость:
Прирост крутящего момента на низких оборотах
Оптимизация переключений АКПП
Ускорение реакции педали газа
Дополнительные опции
Прошивка Евро 2
Отключение лямбда зонда №2 и связанных с ним ошибок при отсутствии катализатора.
7990 ₽
1000 ₽
Отключение ЕГР
При неисправности системы рециркуляции выхлопных газов и клапана EGR.
7990 ₽
1000 ₽
Отключение сажевого фильтра
Если удален сажевый фильтр DPF (FAP) и есть ошибки по его датчикам.
7990 ₽
1000 ₽
Отключение вихревых заслонок
При их неисправности или после их удаления из впускного коллектора.
7990 ₽
1000 ₽
Отстрелы
Прострелы выхлопной системы при сбросе газа, "Попкорн", Popcorn, Pop&Bang, Burble.
27800 ₽
11800 ₽
Замер разгона
Замер времени разгона 0-100 км/ч в сек. до и после чип тюнинга.

Стоимость: от 21990

Тест Драйв

Бесплатная диагностика

Компьютерная диагностика двигателя

Перед чип тюнингом, мы произведем полную компьютерную диагностику автомобиля на предмет его допустимости и эффективности. По результатам проверки, мы предложим наиболее подходящий вам вариант перепрошивки.

Ваш порядок действий:
1
Позвоните нам по телефону +7 (499) 301-75-40 для профессиональной консультации по вашей модели.
2
Выберите удобное время и запишитесь в сервис на чип-тюнинг, либо можете заказать обратный звонок.
3
Привозите ваш автомобиль на индивидуальную настройку: прошивка займет от 1-го до 3-х часов.

Наши преимущества

Гарантия 5 лет на софт

Мы даем гарантию 5 лет на то, что наш софт не "слетит" сам по себе. Мы всегда сохраняем вашу заводскую программу.

Сохранность ресурса

Мы ориентируемся в первую очередь на сохранение ресурса ДВС и КПП, а не на экстремальные прибавки мощности и крутящего момента.

Оплата после проверки

Вы оплачиваете наши работы после пробной поездки, чтобы удостовериться в эффективности чип тюнинга.

Тест Драйв

Мы предоставим вам двухнедельный тест-драйв, в течение которого возможен возврат денег и заводского софта, при несоответствии результатов заявленным.

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Чип тюнинг Cadillac в Москве
Чип тюнинг двигателя Кадиллак в Москве: увеличение мощности (лс) и крутящего момента (Nm) Stage 1 (+10-20%), Stage 2 (прирост до 35%). Чип-тюнинг Cadillac снижает время разгона автомобиля с 0 до 100 км/ч, улучшает переключения коробки передач АКПП, устраняет провалы тяги и сокращает турбояму, оптимизирует работу двигателя и т.д. Возможен выездной чип тюнинг дизельных и бензиновых двигателей в города Балашиха, Подольск, Мытищи, Химки, Люберцы, Королёв, Красногорск, Одинцово, Домодедово, Электросталь, Щёлково, Серпухов, Коломна, Долгопрудный, Реутов, Пушкино, Ногинск и др.
Чип тюнинг Cadillac - прошивка ЭБУ (Электронного Блока Управления двигателем). В результате чип-тюнинга происходит прирост мощности и крутящего момента (Нм) в диапазоне от 10% до 35% с сохранением ресурса двигателя машины, а так же улучшается динамика разгона на всем диапазоне оборотов. При сохранении стиля езды, расход топлива не увеличивается после чип тюнинга. Дополнительно возможна замена и ремонт системы рециркуляции выхлопных газов, удаление сажевого фильтра, удаление катализатора, установка спортивного катализатора, программное отключение иммобилайзера, снятие логов на диностенде, сдвиг ограничителя максимальной скорости и т.д. Цена от 5000 руб.

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